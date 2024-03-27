Халитов Шахидулла Гибадуллович (Гыйбатович)
Место рожденияд.Амирово
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Халитов Гибадулла (Гыйбат)
Мать: Халитова ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Халитова ?
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно