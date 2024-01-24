Лазарев Владимир Леонидович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лазарев Владимир Леонидович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лазарев Леонид

Мать: Лазарева Зоя Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лазарева Ирина Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лазарев Михаил Владимирович

Мать ребёнка: Лазарева Ирина Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лазарева Анастасия Владимировна

Мать ребёнка: Лазарева Ирина Ивановна

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