Голованева Агриппина Евстафиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голованева Агриппина Евстафиевна

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1840

Дочь: Матрена Михайлович

Отец ребёнка: Голованев Михаил Ефимович

Рождение ребёнка
1843

Сын: Голованев Петр Михайлович

Отец ребёнка: Голованев Михаил Ефимович

Рождение ребёнка
1846

Дочь: Мария Михайловна

Отец ребёнка: Голованев Михаил Ефимович

Рождение ребёнка
1847

Дочь: Лукерия Михайловна

Отец ребёнка: Голованев Михаил Ефимович

Рождение ребёнка
1850

Сын: Голованев Лаврентий Михайлович

Отец ребёнка: Голованев Михаил Ефимович

Рождение ребёнка
1868

Дочь: Белоус Васса Михайловна

Отец ребёнка: Голованев Михаил Ефимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Голованев Михаил Ефимович

Смерть
Неизвестно
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