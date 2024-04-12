Голованева Агриппина Евстафиевна
Место рождения
Дата рождения1821
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Матрена Михайлович
Отец ребёнка: Голованев Михаил Ефимович
Рождение ребёнка
1843
Сын: Голованев Петр Михайлович
Отец ребёнка: Голованев Михаил Ефимович
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Мария Михайловна
Отец ребёнка: Голованев Михаил Ефимович
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Лукерия Михайловна
Отец ребёнка: Голованев Михаил Ефимович
Рождение ребёнка
1850
Сын: Голованев Лаврентий Михайлович
Отец ребёнка: Голованев Михаил Ефимович
Рождение ребёнка
1868
Дочь: Белоус Васса Михайловна
Отец ребёнка: Голованев Михаил Ефимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно