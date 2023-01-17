Копычева (Бырдина) Евдокия Фроловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Копычева (Бырдина) Евдокия Фроловна

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Место рождения

Никольниково, Рыльский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1762

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762

Отец: не указан

Мать: не указана

Никольниково, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1790

Дочь: Марфа Григорьевна

Отец ребёнка: Копычев Григорий Федорович

Ковыневка, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1792

Дочь: Анна Григорьевна

Отец ребёнка: Копычев Григорий Федорович

Ковыневка, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1795

Сын: Копычев Алексей Григорьевич

Отец ребёнка: Копычев Григорий Федорович

Ковыневка, Кореневский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Копычев Григорий Федорович

Смерть
Неизвестно
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