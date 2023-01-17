Копычева (Бырдина) Евдокия Фроловна
Место рождения
Дата рождения1762
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1790
Дочь: Марфа Григорьевна
Отец ребёнка: Копычев Григорий Федорович
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Анна Григорьевна
Отец ребёнка: Копычев Григорий Федорович
Рождение ребёнка
1795
Сын: Копычев Алексей Григорьевич
Отец ребёнка: Копычев Григорий Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно