Агриппина Федорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агриппина Федорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1731

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1726 г.р.

Дети

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1731

Отец: не указан

Мать: не указана

Источники: ГАЯО ф.230 оп.13 д.1795 ГАЯО ф.230 оп.13 д.2027 ГАЯО ф.230 оп.13 д.2720 ГАЯО ф.230 оп.13 д.2167 ГАЯО ф.230 оп.13 д.8026
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петр Михайлов

Рождение ребёнка
1749

Дочь: Гликерия Петрова

Отец ребёнка: Петр Михайлов

Рождение ребёнка
1755

Сын: Петр Петров

Отец ребёнка: Петр Михайлов

Рождение ребёнка
29.04.1759

Сын: Лев Петров

Отец ребёнка: Петр Михайлов

Смерть
Неизвестно

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