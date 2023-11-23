Агриппина Федорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1731
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
1731
Отец: не указан
Мать: не указана
Источники: ГАЯО ф.230 оп.13 д.1795 ГАЯО ф.230 оп.13 д.2027 ГАЯО ф.230 оп.13 д.2720 ГАЯО ф.230 оп.13 д.2167 ГАЯО ф.230 оп.13 д.8026
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Петр Михайлов
Рождение ребёнка
1749
Дочь: Гликерия Петрова
Отец ребёнка: Петр Михайлов
Рождение ребёнка
1755
Сын: Петр Петров
Отец ребёнка: Петр Михайлов
Рождение ребёнка
29.04.1759
Сын: Лев Петров
Отец ребёнка: Петр Михайлов
Смерть
Неизвестно