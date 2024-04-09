Хрустенко Акулина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Иван
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.10.1846
Дочь: Хрустенко Афанасия Ивановна
Отец ребёнка: Хрустенко Иван Даниилович
Боготол, Боготольский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1849
Отец ребёнка: Хрустенко Иван Даниилович
Рождение ребёнка
24.10.1867
Сын: Хрущёв-Камык Дмитрий Иванович
Отец ребёнка: не указан
Незаконорожденный
Смерть
Неизвестно