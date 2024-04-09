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Хрустенко Акулина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Иван

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хрустенко Иван Даниилович

Рождение ребёнка
03.10.1846

Дочь: Хрустенко Афанасия Ивановна

Отец ребёнка: Хрустенко Иван Даниилович

Боготол, Боготольский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1849

Сын: Хрущенко Михаил Иванович

Отец ребёнка: Хрустенко Иван Даниилович

Рождение ребёнка
24.10.1867

Сын: Хрущёв-Камык Дмитрий Иванович

Отец ребёнка: не указан

Незаконорожденный
Смерть
Неизвестно

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