Бибигазизә Җәләлетдин кызы
Место рожденияНе указано
Дата рождения1867
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1889
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Габделгани Мөхәммәдҗан углы
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Бибигайшә Габделгани кызы
Отец ребёнка: Габделгани Мөхәммәдҗан углы
Рождение ребёнка
21.11.1903
Дочь: Рәкыя Габделгани кызы
Отец ребёнка: Габделгани Мөхәммәдҗан углы
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно