Бибигазизә Җәләлетдин кызы — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бибигазизә Җәләлетдин кызы

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1859 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1896 г.р.
1903 г.р.

Добавил:

ГШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1889

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Габделгани Мөхәммәдҗан углы

Рождение ребёнка
1896

Дочь: Бибигайшә Габделгани кызы

Отец ребёнка: Габделгани Мөхәммәдҗан углы

Рождение ребёнка
21.11.1903

Дочь: Рәкыя Габделгани кызы

Отец ребёнка: Габделгани Мөхәммәдҗан углы

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Габделгани Мөхәммәдҗан углы

Смерть
Неизвестно
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