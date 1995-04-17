Степанов Николай Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Степанов Николай Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.05.1965

Пол

Мужской

Добавил:

ЭС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.05.1965

Отец: Степанов Алекандр

Мать: Степанова Зоя

Рождение ребёнка
15.09.1991

Сын: Степанов Вячеслав Николаевич

Мать ребёнка: Степанова Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
17.04.1995

Сын: Степанов Роман Николаевич

Мать ребёнка: Степанова Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
03.10.2006

Дочь: Степанова Анна Николаевна

Мать ребёнка: Степанова Татьяна Ивановна

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