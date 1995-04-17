Степанов Николай Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.05.1965
ПолМужской
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.05.1965
Отец: Степанов Алекандр
Мать: Степанова Зоя
Рождение ребёнка
15.09.1991
Сын: Степанов Вячеслав Николаевич
Мать ребёнка: Степанова Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
17.04.1995
Сын: Степанов Роман Николаевич
Мать ребёнка: Степанова Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
03.10.2006
Дочь: Степанова Анна Николаевна
Мать ребёнка: Степанова Татьяна Ивановна