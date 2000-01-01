Огородникова Федосья Поликарповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1879
Дата смертиПосле 1917
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.12.1904 ст.
Сын: Огородников Василий Дмитриевич
Отец ребёнка: Огородников Дмитрий Миронович
Рождение ребёнка
25.06.1908
Сын: Огородников Павел Дмитриевич
Отец ребёнка: Огородников Дмитрий Миронович
Рождение ребёнка
1911
Сын: Огородников Иван Дмитриевич
Отец ребёнка: Огородников Дмитрий Миронович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1917