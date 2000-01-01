Огородникова Федосья Поликарповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Огородникова Федосья Поликарповна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1879

Дата смерти

После 1917

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.12.1904 ст.

Сын: Огородников Василий Дмитриевич

Отец ребёнка: Огородников Дмитрий Миронович

Рождение ребёнка
25.06.1908

Сын: Огородников Павел Дмитриевич

Отец ребёнка: Огородников Дмитрий Миронович

Рождение ребёнка
1911

Сын: Огородников Иван Дмитриевич

Отец ребёнка: Огородников Дмитрий Миронович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Огородников Дмитрий Миронович

Смерть
После 1917
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