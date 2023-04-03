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Мария (Марфа)
Мария (Марфа)
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Дата смерти
15.01.1892
Пол
Женский
Отец
Диомид Петров
1859 г.р.
Мать
Анна Яковлева
1860 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ИД
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События
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Биография
Биография
Источники
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Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец:
Диомид Петров
Мать:
Анна Яковлева
Смерть
15.01.1892
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