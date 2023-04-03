Мария (Марфа) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мария (Марфа)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

15.01.1892

Пол

Женский

Отец

1859 г.р.

Мать

1860 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Диомид Петров

Мать: Анна Яковлева

Смерть
15.01.1892
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