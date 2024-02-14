Трифонова (Егорова) Анна Тихоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.12.1911
Дата смерти04.11.1982
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.12.1911
Рождение ребёнка
16.10.1932
Сын: Трифонов Михаил Семёнович
Отец ребёнка: Трифонов Семен Михайлович
Рождение ребёнка
08.08.1936
Дочь: Новосёлова (Трифонова) Валентина Семёновна
Отец ребёнка: Трифонов Семен Михайлович
Рождение ребёнка
15.12.1941
Отец ребёнка: Трифонов Семен Михайлович
Рождение ребёнка
04.11.1945
Дочь: Борюшкина (Трифонова) Любовь Семёновна
Отец ребёнка: Трифонов Семен Михайлович
Смерть
04.11.1982