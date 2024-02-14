Трифонова (Егорова) Анна Тихоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трифонова (Егорова) Анна Тихоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.12.1911

Дата смерти

04.11.1982

Пол

Женский

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.12.1911

Отец: Егоров Тихон Сергеевич

Мать: Егорова Александра Ивановна

Рождение ребёнка
16.10.1932

Сын: Трифонов Михаил Семёнович

Отец ребёнка: Трифонов Семен Михайлович

Рождение ребёнка
08.08.1936

Дочь: Новосёлова (Трифонова) Валентина Семёновна

Отец ребёнка: Трифонов Семен Михайлович

Рождение ребёнка
15.12.1941

Сын: Трифонов Юрий Семёнович

Отец ребёнка: Трифонов Семен Михайлович

Рождение ребёнка
04.11.1945

Дочь: Борюшкина (Трифонова) Любовь Семёновна

Отец ребёнка: Трифонов Семен Михайлович

Смерть
04.11.1982

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