Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Татьяна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лукьянова Елена Дедова Самсоновна

Отец ребёнка: Лукьянов Самсон Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лукьянова Элла Самсоновна

Отец ребёнка: Лукьянов Самсон Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лукьянова Нина Самсоновна

Отец ребёнка: Лукьянов Самсон Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лукьянова Юлия Николаева Самсоновна

Отец ребёнка: Лукьянов Самсон Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лукьянов Самсон Васильевич

Смерть
Неизвестно

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