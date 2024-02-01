Татьяна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лукьянова Елена Дедова Самсоновна
Отец ребёнка: Лукьянов Самсон Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лукьянова Элла Самсоновна
Отец ребёнка: Лукьянов Самсон Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лукьянова Нина Самсоновна
Отец ребёнка: Лукьянов Самсон Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лукьянова Юлия Николаева Самсоновна
Отец ребёнка: Лукьянов Самсон Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно