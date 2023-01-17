Семенюк (не известно) Пелагея Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1861 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1861 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1872 ст.
Отец ребёнка: Семенюк Иван Федорович
Рождение ребёнка
До 1872 ст.
Дочь: Шумило Стефанида Ивановна
Отец ребёнка: Семенюк Иван Федорович
Бракосочетание
11.11.1901 ст.
Антополь, Дрогичинский район, Брестская область
2 брак | Жениху 50 лет | Невесте 40 лет.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Семенюк Иван Федорович
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
д. Виры, Именинская волость, Кобринский уезд, Гродненская губерния, Российская Империя
Смерть
Неизвестно