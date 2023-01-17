Семенюк (не известно) Пелагея Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семенюк (не известно) Пелагея Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1861 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

MB
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1861 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1872 ст.

Сын: Семенюк Василий Иванович

Отец ребёнка: Семенюк Иван Федорович

Подлесье, Дрогичинский район, Брестская область
Рождение ребёнка
До 1872 ст.

Дочь: Шумило Стефанида Ивановна

Отец ребёнка: Семенюк Иван Федорович

Подлесье, Дрогичинский район, Брестская область
Бракосочетание
11.11.1901 ст.

Муж: Семенюк Иван Федорович

Антополь, Дрогичинский район, Брестская область
2 брак | Жениху 50 лет | Невесте 40 лет.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Семенюк Стефан Иванович

Отец ребёнка: Семенюк Иван Федорович

Подлесье, Дрогичинский район, Брестская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
д. Виры, Именинская волость, Кобринский уезд, Гродненская губерния, Российская Империя
Смерть
Неизвестно
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