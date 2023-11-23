Иоанн Данилов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1681
Дата смертиПосле 1766
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
1681
Отец: не указан
Мать: не указана
Из ревизской сказки 1766 года. С. Вознесенское на Слуде. ГАЯО 230-13-4311"При той же церкви имеется безместный тоя церкви поп Иоанн Данилов семидесяти семи лет, вдов, который в прошлом 1763 году от св... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
1727
Сын: Дмитрий Иоаннов
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
До 1763
священник
Работа или профессия
1763
от священнослужения отрешён за старостию и невидением глазами
Смерть
После 1766