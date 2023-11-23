Иоанн Данилов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иоанн Данилов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1681

Дата смерти

После 1766

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1681

Отец: не указан

Мать: не указана

Из ревизской сказки 1766 года. С. Вознесенское на Слуде. ГАЯО 230-13-4311"При той же церкви имеется безместный тоя церкви поп Иоанн Данилов семидесяти семи лет, вдов, который в прошлом 1763 году от св... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
1727

Сын: Дмитрий Иоаннов

Мать ребёнка: не указана

Работа или профессия
До 1763
священник
Работа или профессия
1763
от священнослужения отрешён за старостию и невидением глазами
Смерть
После 1766

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