Березкин Михаил Осипович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1869
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869
Отец: Березкин Осип
Рождение ребёнка
1894
Сын: Березкин Александр Михайлович
Мать ребёнка: Березкина Екатерина Алексеевна
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Березкина Наталья Михайловна
Мать ребёнка: Березкина Екатерина Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Приказчик в кожевенной лавке
Место жительства
Неизвестно
Ломки, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно