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Березкин Михаил Осипович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: Березкин Осип

Мать: Березкина Дарья Николаевна

Рождение ребёнка
1894

Сын: Березкин Александр Михайлович

Мать ребёнка: Березкина Екатерина Алексеевна

Рождение ребёнка
1896

Дочь: Березкина Наталья Михайловна

Мать ребёнка: Березкина Екатерина Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Березкина Екатерина Алексеевна

Работа или профессия
Неизвестно
Приказчик в кожевенной лавке
Место жительства
Неизвестно
Ломки, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно
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