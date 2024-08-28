Сапровский (Sabrowski) Климентий (Klemens) Иоганнович
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.11.1899
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1899
Отец: Сабровски Иоганнес
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
05.10.1930
Мать ребёнка: ?
Смерть
Неизвестно