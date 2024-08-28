Сапровский (Sabrowski) Климентий (Klemens) Иоганнович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сапровский (Sabrowski) Климентий (Klemens) Иоганнович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.11.1899

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

1930 г.р.
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Добавил:

ЛБ
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Место
Комментарий
Рождение
17.11.1899

Отец: Сабровски Иоганнес

Мать: Сабровски (Бергер) Хелена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
05.10.1930

Сын: Сапровский Эйвалд (Иван)

Мать ребёнка: ?

Смерть
Неизвестно

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