Байрта — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Байрта

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.03.1980

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1943 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЗБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.1980

Отец: не указан

Мать: Роза

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