Лапшина Марина Тимофеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лапшина Марина Тимофеева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1826 г.р.

Дети

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1875

Сын: Лапшин Кузьма Фомич

Отец ребёнка: Лапшин Фома Лазарев

Большое Субботино, Шумихинский муниципальный район, Курганская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лапшин Фома Лазарев

Смерть
Неизвестно
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