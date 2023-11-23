Надежда Григорьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1819
Дата смертиПосле 1897
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1844
Отец ребёнка: Ушаков Николай Васильев
Рождение ребёнка
1848
Сын: Ушаков Александр Николаев
Отец ребёнка: Ушаков Николай Васильев
Рождение ребёнка
1850
Сын: Ушаков Константин Николаев
Отец ребёнка: Ушаков Николай Васильев
Ушаков Константин Николаевич (1850 - ?) Родился в семье дьячка села Никольского на Курбице Рыбинского уезда Николая Ушакова. Обучался в Ярославской духовной семинарии. В 1876 году определен учителем В... Показать все
Рождение ребёнка
16.05.1852
Сын: Ушаков Дмитрий Николаевич
Отец ребёнка: Ушаков Николай Васильев
Рождение ребёнка
12.08.1853
Дочь: (Ушакова) Любовь Николаева
Отец ребёнка: Ушаков Николай Васильев
Рождение ребёнка
14.10.1854
Дочь: (Ушакова) Елизавета Николаева
Отец ребёнка: Ушаков Николай Васильев
Рождение ребёнка
24.06.1856
Дочь: (Ушакова) Ольга Николаева
Отец ребёнка: Ушаков Николай Васильев
Рождение ребёнка
08.07.1858
Дочь: (Ушакова) Мария Николаева
Отец ребёнка: Ушаков Николай Васильев
Рождение ребёнка
07.06.1861
Сын: Ушаков Александр Николаев
Отец ребёнка: Ушаков Николай Васильев
Смерть
После 1897