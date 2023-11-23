Надежда Григорьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНадежда Григорьева

Надежда Григорьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1819

Дата смерти

После 1897

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ушаков Николай Васильев

Рождение ребёнка
1844

Сын: Ушаков Николай Николаев

Отец ребёнка: Ушаков Николай Васильев

Рождение ребёнка
1848

Сын: Ушаков Александр Николаев

Отец ребёнка: Ушаков Николай Васильев

Рождение ребёнка
1850

Сын: Ушаков Константин Николаев

Отец ребёнка: Ушаков Николай Васильев

Ушаков Константин Николаевич (1850 - ?) Родился в семье дьячка села Никольского на Курбице Рыбинского уезда Николая Ушакова. Обучался в Ярославской духовной семинарии. В 1876 году определен учителем В... Показать все
Рождение ребёнка
16.05.1852

Сын: Ушаков Дмитрий Николаевич

Отец ребёнка: Ушаков Николай Васильев

Рождение ребёнка
12.08.1853

Дочь: (Ушакова) Любовь Николаева

Отец ребёнка: Ушаков Николай Васильев

Рождение ребёнка
14.10.1854

Дочь: (Ушакова) Елизавета Николаева

Отец ребёнка: Ушаков Николай Васильев

Рождение ребёнка
24.06.1856

Дочь: (Ушакова) Ольга Николаева

Отец ребёнка: Ушаков Николай Васильев

Рождение ребёнка
08.07.1858

Дочь: (Ушакова) Мария Николаева

Отец ребёнка: Ушаков Николай Васильев

Рождение ребёнка
07.06.1861

Сын: Ушаков Александр Николаев

Отец ребёнка: Ушаков Николай Васильев

Смерть
После 1897

Мы используем куки для улучшения работы сайта.