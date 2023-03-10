Гаврикова Татьяна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гавриков Новиков Никита Иванов
Отец ребёнка: Гавриков Иван Спиридонов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Гавриков Иван Спиридонов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гавриков Кандратей Иванов
Отец ребёнка: Гавриков Иван Спиридонов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гавриков Иван Иванов
Отец ребёнка: Гавриков Иван Спиридонов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гавриков Лев Иванов
Отец ребёнка: Гавриков Иван Спиридонов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гавриков Пётр Иванов
Отец ребёнка: Гавриков Иван Спиридонов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно