Борисов Максим Валентинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.01.1975
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1975
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
17.08.1996
Сын: Борисов Дмитрий Максимович
Мать ребёнка: Борисова (Судоргина) Светлана Анатольевна
Рождение ребёнка
30.03.2018
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности