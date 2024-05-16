Борисов Максим Валентинович 02.01.1975 — найти родственников по фамилии на Familio
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Борисов Максим Валентинович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.01.1975

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1975

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
17.08.1996

Сын: Борисов Дмитрий Максимович

Мать ребёнка: Борисова (Судоргина) Светлана Анатольевна

Рождение ребёнка
30.03.2018

Сын: Борисов Иван Максимович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

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