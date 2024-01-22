Сазикова Дуненкова Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСазикова Дуненкова Екатерина

Сазикова Дуненкова Екатерина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Дуненков Сергей Иванович

Мать: Дуненкова Бухтулова Людмила Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сазиков Юрий Алексеевич

Рождение ребёнка
06.10.2006

Сын: Сазиков Антон Юрьевич

Отец ребёнка: Сазиков Юрий Алексеевич

Рождение ребёнка
07.11.2009

Сын: Сазиков Лев Юрьевич

Отец ребёнка: Сазиков Юрий Алексеевич

Рождение ребёнка
03.09.2012

Дочь: Сазикова Виктория Юрьевна

Отец ребёнка: Сазиков Юрий Алексеевич

Мы используем куки для улучшения работы сайта.