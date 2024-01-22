Сазикова Дуненкова Екатерина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.10.2006
Отец ребёнка: Сазиков Юрий Алексеевич
Рождение ребёнка
07.11.2009
Сын: Сазиков Лев Юрьевич
Отец ребёнка: Сазиков Юрий Алексеевич
Рождение ребёнка
03.09.2012
Дочь: Сазикова Виктория Юрьевна
Отец ребёнка: Сазиков Юрий Алексеевич