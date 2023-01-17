Ремнева Светлана Александровна (Алевтиновна)
Место рожденияАртемовск Свердловская область
Дата рождения31.07.1943
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.07.1943
Отец: не указан
Мать: не указана
Артемовск Свердловская область
Рождение ребёнка
22.07.1965
Отец ребёнка: Ремнев Юрий Владимирович
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно