Ремнева Светлана Александровна (Алевтиновна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ремнева Светлана Александровна (Алевтиновна)

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Место рождения

Артемовск Свердловская область

Дата рождения

31.07.1943

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1938 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.07.1943

Отец: не указан

Мать: не указана

Артемовск Свердловская область
Рождение ребёнка
22.07.1965

Сын: Ремнев Вячеслав Юрьевич

Отец ребёнка: Ремнев Юрий Владимирович

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ремнев Юрий Владимирович

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