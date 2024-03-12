Савенко Меланья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савенко Меланья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1907 г.р.

Дети

1937 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Михаил

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.05.1937

Сын: Савенко Владимир

Отец ребёнка: Савенко Фёдор

Кочубеевское, Кочубеевский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Савенко Фёдор

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Савенко Фёдор

Смерть
Неизвестно
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