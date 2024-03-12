Савенко Меланья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Михаил
Рождение ребёнка
10.05.1937
Сын: Савенко Владимир
Отец ребёнка: Савенко Фёдор
Кочубеевское, Кочубеевский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Савенко Фёдор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Савенко Фёдор
Смерть
Неизвестно