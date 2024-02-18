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Бычков Егор

Место рождения

Купрос, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1945 г.р.

Дети

1968 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Купрос, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бычкова (Цыбина) Любовь

Купрос, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бычкова (Цыбина) Любовь

Купрос, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бычкова (Цыбина) Любовь

Рождение ребёнка
1968

Сын: Бычков Валерий

Мать ребёнка: Бычкова (Цыбина) Любовь

Купрос, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно
Купрос, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
Причина смерти: Самоубийство
Похороны
Неизвестно
Купрос, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край

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