Медведева Старжинская Фёкла Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Медведева Старжинская Фёкла Александровна

Место рождения

г.белая церковь Украина

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Старжинская Анна ?

г.белая церковь Украина
Рождение ребёнка
1923

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Медведев Филипп

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Медведев Филипп

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Медведева Кирсанова Любовь Филипповна

Отец ребёнка: Медведев Филипп

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Медведева Колбинцева Клавдия Филипповна

Отец ребёнка: Медведев Филипп

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Медведева Соболева Надежда Филипповна

Отец ребёнка: Медведев Филипп

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Медведева Новик Вера Филипповна

Отец ребёнка: Медведев Филипп

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Медведев Алексей Филипович

Отец ребёнка: Медведев Филипп

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Медведева Севоплясова Анна Филипповна

Отец ребёнка: Медведев Филипп

Смерть
Неизвестно
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