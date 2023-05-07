Медведева Старжинская Фёкла Александровна
Место рожденияг.белая церковь Украина
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: Старжинская Анна ?
г.белая церковь Украина
Рождение ребёнка
1923
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Медведев Филипп
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Медведев Филипп
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Медведева Кирсанова Любовь Филипповна
Отец ребёнка: Медведев Филипп
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Медведева Колбинцева Клавдия Филипповна
Отец ребёнка: Медведев Филипп
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Медведева Соболева Надежда Филипповна
Отец ребёнка: Медведев Филипп
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Медведева Новик Вера Филипповна
Отец ребёнка: Медведев Филипп
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Медведев Алексей Филипович
Отец ребёнка: Медведев Филипп
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Медведева Севоплясова Анна Филипповна
Отец ребёнка: Медведев Филипп
Смерть
Неизвестно