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Фуртак Захарий (Михаил) Харлампиевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.09.1884

Дата смерти

05.10.1884

Пол

Мужской

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1884

Отец: Фуртак Харлампий Корнилиевич

Мать: Мария Владимировна

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6X3T-KB7V Рожден Михаилом, умер Захарием
Смерть
05.10.1884
https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6X38-TG3J Умер в возрасте 3 недель
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