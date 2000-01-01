Фуртак Захарий (Михаил) Харлампиевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.09.1884
Дата смерти05.10.1884
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1884
Отец: Фуртак Харлампий Корнилиевич
Мать: Мария Владимировна
https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6X3T-KB7V Рожден Михаилом, умер Захарием
Смерть
05.10.1884
https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6X38-TG3J Умер в возрасте 3 недель