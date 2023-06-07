Долженко Елена
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1803
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1816
Отец ребёнка: Долженков Алексей Иванов
Большое Гостево, Октябрьский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
Около 1834
Дочь: Мария Алексеева
Отец ребёнка: Долженков Алексей Иванов
Рождение ребёнка
Около 1835
Сын: Долженко Терентий Алексеев
Отец ребёнка: Долженков Алексей Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно