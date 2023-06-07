Долженко Елена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Долженко Елена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1796 г.р.

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1803

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1816

Сын: Долженко Максим Алексеев

Отец ребёнка: Долженков Алексей Иванов

Большое Гостево, Октябрьский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
Около 1834

Дочь: Мария Алексеева

Отец ребёнка: Долженков Алексей Иванов

Белая Глина, Белоглинский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
Около 1835

Сын: Долженко Терентий Алексеев

Отец ребёнка: Долженков Алексей Иванов

Белая Глина, Белоглинский муниципальный район, Краснодарский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Долженков Алексей Иванов

Смерть
Неизвестно
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