Сухова Мария Леонтиева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1823 ст.
Дата смерти09.07.1911 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1823 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1850 ст.
Дочь: Ульяна Ильинична
Отец ребёнка: Сухов Илья Семенович
Рождение ребёнка
05.07.1853 ст.
Сын: Сухов Стефан Ильич
Отец ребёнка: Сухов Илья Семенович
Рождение ребёнка
02.09.1855 ст.
Дочь: Феодора Ильинична
Отец ребёнка: Сухов Илья Семенович
Рождение ребёнка
18.09.1856 ст.
Сын: Сухов Харитон Ильич
Отец ребёнка: Сухов Илья Семенович
Рождение ребёнка
18.09.1856 ст.
Дочь: Евфросинья Ильинична
Отец ребёнка: Сухов Илья Семенович
Рождение ребёнка
02.05.1859 ст.
Дочь: Ирина Ильинична
Отец ребёнка: Сухов Илья Семенович
Рождение ребёнка
1861 ст.
Сын: Сухов Харитон Ильич
Отец ребёнка: Сухов Илья Семенович
Рождение ребёнка
Около ?.08.1863 ст.
Сын: Сухов Иван Ильич
Отец ребёнка: Сухов Илья Семенович
Рождение ребёнка
Около 1871 ст.
Дочь: Фекла Ильинична
Отец ребёнка: Сухов Илья Семенович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сухов Илья Семенович
Смерть
09.07.1911 ст.
Причина смерти: от старости