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Сухова Мария Леонтиева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1823 ст.

Дата смерти

09.07.1911 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1823 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1850 ст.

Дочь: Ульяна Ильинична

Отец ребёнка: Сухов Илья Семенович

Рождение ребёнка
05.07.1853 ст.

Сын: Сухов Стефан Ильич

Отец ребёнка: Сухов Илья Семенович

Рождение ребёнка
02.09.1855 ст.

Дочь: Феодора Ильинична

Отец ребёнка: Сухов Илья Семенович

Рождение ребёнка
18.09.1856 ст.

Сын: Сухов Харитон Ильич

Отец ребёнка: Сухов Илья Семенович

Рождение ребёнка
18.09.1856 ст.

Дочь: Евфросинья Ильинична

Отец ребёнка: Сухов Илья Семенович

Рождение ребёнка
02.05.1859 ст.

Дочь: Ирина Ильинична

Отец ребёнка: Сухов Илья Семенович

Рождение ребёнка
1861 ст.

Сын: Сухов Харитон Ильич

Отец ребёнка: Сухов Илья Семенович

Рождение ребёнка
Около ?.08.1863 ст.

Сын: Сухов Иван Ильич

Отец ребёнка: Сухов Илья Семенович

Рождение ребёнка
Около 1871 ст.

Дочь: Фекла Ильинична

Отец ребёнка: Сухов Илья Семенович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сухов Илья Семенович

Смерть
09.07.1911 ст.
Причина смерти: от старости
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