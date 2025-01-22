Миляев Евгений

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.1978
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Перехваль, Данковский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
01.03.2002
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
08.05.2004
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
28.10.2005
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Лебедянь, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
23.11.2011
Лебедянь, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Похороны
Неизвестно
Перехваль, Данковский муниципальный район, Липецкая область