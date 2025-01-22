Миляев Евгений 06.03.1978 — найти родственников по фамилии на Familio
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Миляев Евгений

Автор
СР
Ряховский С.

мужской, родился 06.03.1978, Перехваль, Данковский муниципальный район, Липецкая область

умер 23.11.2011, Лебедянь, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область

Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.1978

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Перехваль, Данковский муниципальный район, Липецкая область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
01.03.2002

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
08.05.2004

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
28.10.2005

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Лебедянь, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область

Смерть
23.11.2011
Лебедянь, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область

Похороны
Неизвестно
Перехваль, Данковский муниципальный район, Липецкая область

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