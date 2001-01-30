Каплунов Сергей Васильевич
Место рождения
Дата рождения1918
Дата смерти30.01.2001
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918
Отец: Каплунов Василий
Призыв на военную службу
01.10.1939
Суджа, Суджанский муниципальный район, Курская область
Суджанский РВК, Курская обл
Военная служба
По 27.07.1943
Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Воинское звание: ст. сержант Астраханский военно-пересыльный пункт, Астраханская обл., г. Астрахань , Астраханский ВПП Номер команды: 3А
Военная служба
С 27.07.1943
4 отдельный штрафной батальон 56 армии , 4 ошб
Рождение ребёнка
01.03.1950
Дочь: Штаненко Вера Сергеевна
Мать ребёнка: Каплунова Варвара Федоровна
Рождение ребёнка
1952
Сын: Каплунов Виктор Сергеевич
Мать ребёнка: Каплунова Варвара Федоровна
Рождение ребёнка
1954
Сын: Каплунов Михаил Сергеевич
Мать ребёнка: Каплунова Варвара Федоровна
Военная награда
06.04.1985
Орден Отечественной войны II степени запись 74
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
30.01.2001