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Каплунов Сергей Васильевич

Место рождения

Черкасское Поречное, Суджанский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1918

Дата смерти

30.01.2001

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918

Отец: Каплунов Василий

Мать: не указана

Черкасское Поречное, Суджанский муниципальный район, Курская область
Призыв на военную службу
01.10.1939
Суджа, Суджанский муниципальный район, Курская область
Суджанский РВК, Курская обл
Военная служба
По 27.07.1943
Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Воинское звание: ст. сержант Астраханский военно-пересыльный пункт, Астраханская обл., г. Астрахань , Астраханский ВПП Номер команды: 3А
Военная служба
С 27.07.1943
4 отдельный штрафной батальон 56 армии , 4 ошб
Рождение ребёнка
01.03.1950

Дочь: Штаненко Вера Сергеевна

Мать ребёнка: Каплунова Варвара Федоровна

Рождение ребёнка
1952

Сын: Каплунов Виктор Сергеевич

Мать ребёнка: Каплунова Варвара Федоровна

Рождение ребёнка
1954

Сын: Каплунов Михаил Сергеевич

Мать ребёнка: Каплунова Варвара Федоровна

Военная награда
06.04.1985
Орден Отечественной войны II степени запись 74
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Каплунова Варвара Федоровна

Смерть
30.01.2001
Черкасское Поречное, Суджанский муниципальный район, Курская область
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