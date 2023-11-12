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Круглов Иван Яковлевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.11.1913

Дата смерти

21.01.1989

Пол

Мужской

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1913

Отец: Круглов Яков Михайлович

Мать: Круглова Антонина Никитична

Рождение ребёнка
08.11.1938

Дочь: Розова Евгения Ивановна

Мать ребёнка: Круглова Александра Николаевна

Рождение ребёнка
16.10.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Круглова Александра Николаевна

Михеево, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Круглова Александра Николаевна

Смерть
21.01.1989
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