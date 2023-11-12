Круглов Иван Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.11.1913
Дата смерти21.01.1989
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1913
Рождение ребёнка
08.11.1938
Дочь: Розова Евгения Ивановна
Мать ребёнка: Круглова Александра Николаевна
Рождение ребёнка
16.10.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Круглова Александра Николаевна
Михеево, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
21.01.1989