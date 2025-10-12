Горохов Андрей Козмин
мужской, родился 1725
умер 1781
Супруги
Дети
Шубина Евсевьева (Горохова) Анисья АндреевнаМежду 1741 и 1745 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1725
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Между 1741 и 1745
Дочь: Шубина Евсевьева (Горохова) Анисья Андреевна
Мать ребёнка: Горохова (Казанцева) Пелагея Ульяновна
Глубокое, Глубоковский район, Восточно-Казахстанская область
Смерть
1781
Деревни Хариной Тарского ведомства из разночинцев.