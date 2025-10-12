Горохов Андрей Козмин 1725 — найти родственников по фамилии на Familio

Горохов Андрей Козмин

Автор
ВБ
Блинова В.

мужской, родился 1725

умер 1781

Супруги
Горохова (Казанцева) Пелагея Ульяновна1721 г.р.
Дети
Шубина Евсевьева (Горохова) Анисья АндреевнаМежду 1741 и 1745 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1725

Отец: не указан

Мать: не указана

Деревни Хариной Тарского ведомства из разночинцев.

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горохова (Казанцева) Пелагея Ульяновна

взята Тарского ведомства Чернолуцкой слободы у крестьянина Казанцова

Рождение ребёнка
Между 1741 и 1745

Дочь: Шубина Евсевьева (Горохова) Анисья Андреевна

Мать ребёнка: Горохова (Казанцева) Пелагея Ульяновна

Глубокое, Глубоковский район, Восточно-Казахстанская область

Смерть
1781

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