Прокофьева Капитолина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1887
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
18.01.1913 ст.
Сын: Прокофьев Виктор Дмитриевич
Отец ребёнка: Прокофьев Дмитрий Фёдорович
Рождение ребёнка
03.03.1914 ст.
Сын: Прокофьев Алексей Дмитриевич
Отец ребёнка: Прокофьев Дмитрий Фёдорович
Рождение ребёнка
30.04.1915 ст.
Дочь: Прокофьева Антонина Дмитриевна
Отец ребёнка: Прокофьев Дмитрий Фёдорович
Рождение ребёнка
23.03.1922
Сын: Прокофьев Леонид Дмитриевич
Отец ребёнка: Прокофьев Дмитрий Фёдорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно