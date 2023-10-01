Прокофьева Капитолина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прокофьева Капитолина Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.01.1913 ст.

Сын: Прокофьев Виктор Дмитриевич

Отец ребёнка: Прокофьев Дмитрий Фёдорович

Жуковщина, Волховский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
03.03.1914 ст.

Сын: Прокофьев Алексей Дмитриевич

Отец ребёнка: Прокофьев Дмитрий Фёдорович

Жуковщина, Волховский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
30.04.1915 ст.

Дочь: Прокофьева Антонина Дмитриевна

Отец ребёнка: Прокофьев Дмитрий Фёдорович

Жуковщина, Волховский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
23.03.1922

Сын: Прокофьев Леонид Дмитриевич

Отец ребёнка: Прокофьев Дмитрий Фёдорович

Жуковщина, Волховский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Прокофьев Дмитрий Фёдорович

Жуковщина, Волховский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
Неизвестно
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