Сергиенко ...
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сергиенко Григорий
Отец ребёнка: Сергиенко Филипп
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Савченко Валентина
Отец ребёнка: Сергиенко Филипп
Прохладный, Прохладный, Кабардино-Балкарская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сергиенко Иван
Отец ребёнка: Сергиенко Филипп
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сергиенко Филипп