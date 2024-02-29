Сергиенко ... — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сергиенко ...

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сергиенко Григорий

Отец ребёнка: Сергиенко Филипп

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Савченко Валентина

Отец ребёнка: Сергиенко Филипп

Прохладный, Прохладный, Кабардино-Балкарская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сергиенко Иван

Отец ребёнка: Сергиенко Филипп

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сергиенко Филипп

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