(Черникова) Елена Феодосьева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.03.1876
Сын: Карлов Георгий Гаврилович
Отец ребёнка: Карлов Гавриил Федоров
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
12.09.1880
Отец ребёнка: Карлов Гавриил Федоров
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
29.12.1882
Сын: Карлов Георгий Гаврилович
Отец ребёнка: Карлов Гавриил Федоров
Михайло-Архангельская церковь
Бракосочетание
Неизвестно