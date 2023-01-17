(Черникова) Елена Феодосьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Черникова) Елена Феодосьева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.03.1876

Сын: Карлов Георгий Гаврилович

Отец ребёнка: Карлов Гавриил Федоров

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
12.09.1880

Сын: Карлов Иоанн Гаврилович

Отец ребёнка: Карлов Гавриил Федоров

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
29.12.1882

Сын: Карлов Георгий Гаврилович

Отец ребёнка: Карлов Гавриил Федоров

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Карлов Гавриил Федоров

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