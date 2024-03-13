Ефименко Азар
Место рожденияд.Левковщина, Могилевская губерния, Чаусского уезда, Беларусь
Дата рождения1838
Дата смерти1915
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838
Отец: Ефименко ?
Мать: (Ефименко) ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Ефименко) Параска
Мать ребёнка: Ефименко ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Ефименко) Матруна
Мать ребёнка: Ефименко ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Ефименко) Кристина
Мать ребёнка: Ефименко ?
Рождение ребёнка
1860
Сын: Ефименко Аким
Мать ребёнка: Ефименко ?
Рождение ребёнка
1862
Дочь: Коржова Ховра
Мать ребёнка: Ефименко ?