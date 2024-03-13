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Ефименко Азар

Место рождения

д.Левковщина, Могилевская губерния, Чаусского уезда, Беларусь

Дата рождения

1838

Дата смерти

1915

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: Ефименко ?

Мать: (Ефименко) ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Ефименко) Параска

Мать ребёнка: Ефименко ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Ефименко) Матруна

Мать ребёнка: Ефименко ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Ефименко) Кристина

Мать ребёнка: Ефименко ?

Рождение ребёнка
1860

Сын: Ефименко Аким

Мать ребёнка: Ефименко ?

Рождение ребёнка
1862

Дочь: Коржова Ховра

Мать ребёнка: Ефименко ?

Смерть
1915

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