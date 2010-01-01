Шәфигуллина (Мәүлетова) Гөлгенә — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шәфигуллина (Мәүлетова) Гөлгенә

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1988

Пол

Женский

Добавил:

РД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1988

Отец: Мәүлетов Рәшит

Мать: Мәүлетова Рәмзия

Рождение ребёнка
2010

Сын: Шәфигуллин Ильфар

Отец ребёнка: Шәфигуллин Ильназ

Рождение ребёнка
2013

Дочь: Шәфигуллина Эльвина

Отец ребёнка: Шәфигуллин Ильназ

Рождение ребёнка
2013

Дочь: Шәфигуллина Айсылу

Отец ребёнка: Шәфигуллин Ильназ

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шәфигуллин Ильназ

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