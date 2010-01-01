Шәфигуллина (Мәүлетова) Гөлгенә
Место рожденияНе указано
Дата рождения1988
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1988
Отец: Мәүлетов Рәшит
Мать: Мәүлетова Рәмзия
Рождение ребёнка
2010
Сын: Шәфигуллин Ильфар
Отец ребёнка: Шәфигуллин Ильназ
Рождение ребёнка
2013
Дочь: Шәфигуллина Эльвина
Отец ребёнка: Шәфигуллин Ильназ
Рождение ребёнка
2013
Дочь: Шәфигуллина Айсылу
Отец ребёнка: Шәфигуллин Ильназ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шәфигуллин Ильназ