Глумова Наталья Ефимовна
Место рождения
Дата рождения1735
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1755
Сын: Глумов Александр Федорович
Отец ребёнка: Глумов Федор Александрович
Рождение ребёнка
1757
Дочь: Глумова Анастасия Федоровна
Отец ребёнка: Глумов Федор Александрович
Рождение ребёнка
1759
Отец ребёнка: Глумов Федор Александрович
Рождение ребёнка
1762
Дочь: Глумова Матрена Федоровна
Отец ребёнка: Глумов Федор Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно