Глумова Наталья Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Глумова Наталья Ефимовна

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Место рождения

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область

Дата рождения

1735

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735

Отец: не указан

Мать: не указана

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Рождение ребёнка
1755

Сын: Глумов Александр Федорович

Отец ребёнка: Глумов Федор Александрович

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Рождение ребёнка
1757

Дочь: Глумова Анастасия Федоровна

Отец ребёнка: Глумов Федор Александрович

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Рождение ребёнка
1759

Сын: Глумов Семен Федорович

Отец ребёнка: Глумов Федор Александрович

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Рождение ребёнка
1762

Дочь: Глумова Матрена Федоровна

Отец ребёнка: Глумов Федор Александрович

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Глумов Федор Александрович

Смерть
Неизвестно
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