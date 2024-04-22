(Гуськова) Марфа Николаевна
Место рождения
Дата рождения29.06.1902
Дата смерти23.10.1902
ПолЖенский
Отец
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
29.06.1902
Отец: Гуськов Николай Казмин
Мать: Екатерина Савельевна
С л. 27 – метрики за 1902 год, без обложки и первых листов. (Л. 31 об. 32) №12ж рождена и крещена 29 июня Марфа родители крестьянин деревни Избной Николай Космин Гуськов и законная жена его Екатерина ... Показать все
Смерть
23.10.1902
(Л. 48 об. 49) №13ж умерла 23, погребена 25 октября крестьянина деревни Избной Николая Космина Гуськова дочь Марфа, 4 мес., от слабости.