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(Гуськова) Марфа Николаевна

Место рождения

Избное, Сапожковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

29.06.1902

Дата смерти

23.10.1902

Пол

Женский

Отец

1881 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.06.1902

Отец: Гуськов Николай Казмин

Мать: Екатерина Савельевна

Избное, Сапожковский муниципальный район, Рязанская область
С л. 27 – метрики за 1902 год, без обложки и первых листов. (Л. 31 об. 32) №12ж рождена и крещена 29 июня Марфа родители крестьянин деревни Избной Николай Космин Гуськов и законная жена его Екатерина ... Показать все
Смерть
23.10.1902
Избное, Сапожковский муниципальный район, Рязанская область
(Л. 48 об. 49) №13ж умерла 23, погребена 25 октября крестьянина деревни Избной Николая Космина Гуськова дочь Марфа, 4 мес., от слабости.
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