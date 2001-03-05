Шинкарева (Лебедева) Мария Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шинкарева (Лебедева) Мария Константиновна

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Место рождения

Старое, Межевской муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

08.02.1923

Дата смерти

05.03.2001

Пол

Женский

Добавил:

ОД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1923

Отец: Лебедев Константин Антонович

Мать: Лебедева Клавдия Егоровна (Георгиевна)

Старое, Межевской муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шинкарев Александр Григорьевич

Отец ребёнка: Шинкарев Григорий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шинкарев Григорий

Рождение ребёнка
18.09.1950

Дочь: Шинкарева Светлана Григорьевна

Отец ребёнка: Шинкарев Григорий

Россошь, Россошанский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
24.04.1962

Сын: Шинкарев Владимир Григорьевич

Отец ребёнка: Шинкарев Григорий

Россошь, Россошанский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
05.03.2001
Россошь, Россошанский муниципальный район, Воронежская область

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