Шинкарева (Лебедева) Мария Константиновна
Место рождения
Дата рождения08.02.1923
Дата смерти05.03.2001
ПолЖенский
Отец
Мать
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1923
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шинкарев Александр Григорьевич
Отец ребёнка: Шинкарев Григорий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шинкарев Григорий
Рождение ребёнка
18.09.1950
Дочь: Шинкарева Светлана Григорьевна
Отец ребёнка: Шинкарев Григорий
Рождение ребёнка
24.04.1962
Сын: Шинкарев Владимир Григорьевич
Отец ребёнка: Шинкарев Григорий
Смерть
05.03.2001