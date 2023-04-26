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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1773
Сын: Оглоблин Андрей Никифорович
Отец ребёнка: Оглоблин Никифор Артемьевич
Рождение ребёнка
1775
Сын: Оглоблин Петр Никифорович
Отец ребёнка: Оглоблин Никифор Артемьевич
Рождение ребёнка
1791
Сын: Оглоблин Захар Никифорович
Отец ребёнка: Оглоблин Никифор Артемьевич
Смерть
Неизвестно