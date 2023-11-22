Гилева (Лапина) Мария Ивановна
Место рожденияКытмановский район Алтайского края
Дата рождения1900
Дата смерти23.09.1985
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: Лапин Иван
Мать: Лапина Елена
Кытмановский район Алтайского края
Рождение ребёнка
17.11.1934
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гилев Федор Михайлович
Смерть
23.09.1985
Киселевск, Киселевский, Кемеровская область
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
г. Киселевск