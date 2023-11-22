Гилева (Лапина) Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гилева (Лапина) Мария Ивановна

Место рождения

Кытмановский район Алтайского края

Дата рождения

1900

Дата смерти

23.09.1985

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: Лапин Иван

Мать: Лапина Елена

Кытмановский район Алтайского края
Рождение ребёнка
17.11.1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гилев Федор Михайлович

Смерть
23.09.1985
Киселевск, Киселевский, Кемеровская область
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
г. Киселевск
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