Зиновьева Прохор Моисеевич
Место рожденияСтарооскольский Уезд, Курская Губерния
Дата рождения1818
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Отец: Зиновьев Моисей Дмитриевич
Мать: Зиновьева Мария
Старооскольский Уезд, Курская Губерния
Рождение ребёнка
1842
Сын: Зиновьева Алексей Прохорович
Мать ребёнка: Зиновьевна Агрифена
с.Дубовки
Рождение ребёнка
1846
Сын: Зиновьева Прохорович
Мать ребёнка: Зиновьевна Агрифена
с.Дубовки
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Зиновьева Авдотья Прохоровна
Мать ребёнка: Зиновьевна Агрифена
с.Дубовки
Рождение ребёнка
05.02.1849
Сын: Зиновьева Федор Прохорович
Мать ребёнка: Зиновьевна Агрифена
с.Дубовки
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зиновьевна Агрифена
Смерть
Неизвестно