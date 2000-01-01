Зиновьева Прохор Моисеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗиновьева Прохор Моисеевич

Зиновьева Прохор Моисеевич

avatar

Место рождения

Старооскольский Уезд, Курская Губерния

Дата рождения

1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: Зиновьев Моисей Дмитриевич

Мать: Зиновьева Мария

Старооскольский Уезд, Курская Губерния
Рождение ребёнка
1842

Сын: Зиновьева Алексей Прохорович

Мать ребёнка: Зиновьевна Агрифена

с.Дубовки
Рождение ребёнка
1846

Сын: Зиновьева Прохорович

Мать ребёнка: Зиновьевна Агрифена

с.Дубовки
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Зиновьева Авдотья Прохоровна

Мать ребёнка: Зиновьевна Агрифена

с.Дубовки
Рождение ребёнка
05.02.1849

Сын: Зиновьева Федор Прохорович

Мать ребёнка: Зиновьевна Агрифена

с.Дубовки
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зиновьевна Агрифена

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close