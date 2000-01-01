Моров Федор Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМоров Федор Федорович

Моров Федор Федорович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1895

Отец: Моров Федор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1915

Сын: Моров Петр Федорович

Мать ребёнка: Голованова Екатерина Галактионовна

Рождение ребёнка
Около 1915

Дочь: Морова Вера Федоровна

Мать ребёнка: Голованова Екатерина Галактионовна

Рождение ребёнка
Около 1915

Дочь: Морова Анна Федоровна

Мать ребёнка: Голованова Екатерина Галактионовна

Рождение ребёнка
Около 1915

Сын: Моров Николай Федорович

Мать ребёнка: Голованова Екатерина Галактионовна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close