Моров Федор Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1895
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1895
Отец: Моров Федор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1915
Сын: Моров Петр Федорович
Мать ребёнка: Голованова Екатерина Галактионовна
Рождение ребёнка
Около 1915
Дочь: Морова Вера Федоровна
Мать ребёнка: Голованова Екатерина Галактионовна
Рождение ребёнка
Около 1915
Дочь: Морова Анна Федоровна
Мать ребёнка: Голованова Екатерина Галактионовна
Рождение ребёнка
Около 1915
Мать ребёнка: Голованова Екатерина Галактионовна
Смерть
Неизвестно