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Ковальчук Андрей Михайлович

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Место рождения

Чульман, Нерюнгринский муниципальный район, Республика Саха (Якутия)

Дата рождения

11.03.1960

Дата смерти

09.08.2015

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1960

Отец: Ковальчук Михаил Андреевич

Мать: Ковальчук Анна Егоровна

Чульман, Нерюнгринский муниципальный район, Республика Саха (Якутия)
Бракосочетание
08.01.1982

Жена: Цильке Ирина Михайловна

Рождение ребёнка
15.07.1982

Дочь: Ковальчук Наталья Андреевна

Мать ребёнка: Цильке Ирина Михайловна

Чульман, Нерюнгринский муниципальный район, Республика Саха (Якутия)
Рождение ребёнка
15.11.1987

Дочь: Цильке Анна Германовна/Андреевна

Мать ребёнка: Цильке Ирина Михайловна

Чульман, Нерюнгринский муниципальный район, Республика Саха (Якутия)
Смерть
09.08.2015
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