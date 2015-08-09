Ковальчук Андрей Михайлович
Место рождения
Дата рождения11.03.1960
Дата смерти09.08.2015
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1960
Бракосочетание
08.01.1982
Жена: Цильке Ирина Михайловна
Рождение ребёнка
15.07.1982
Дочь: Ковальчук Наталья Андреевна
Мать ребёнка: Цильке Ирина Михайловна
Рождение ребёнка
15.11.1987
Дочь: Цильке Анна Германовна/Андреевна
Мать ребёнка: Цильке Ирина Михайловна
Смерть
09.08.2015