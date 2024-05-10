Фокина (Фокина) Анна Алексеевна 07.09.1882 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Фокина (Фокина) Анна Алексеевна

Место рождения

Пятинская, Холмогорский уезд, Архангельская губерния

Дата рождения

07.09.1882 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1882 ст.

Отец: Фокин Алексей Иванович

Мать: Фокина (Косшанина) Евдокия Дмитриевна

Пятинская, Холмогорский уезд, Архангельская губерния
№ 12. рождена 7 сентября 1882 г, крещена 7. Анна. Деревни Пятинской крестьянин Алексей Иванов Фокин и его законная жена Евдокия Дмитриева оба православные | ГААО Ф. 29 Оп. 39 т. 1 Д. 68 с. 352 | Гос... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Пятинская, Холмогорский уезд, Архангельская губерния
Смерть
Неизвестно
Пятинская, Холмогорский уезд, Архангельская губерния

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