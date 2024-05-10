Фокина (Фокина) Анна Алексеевна
Место рождения
Дата рождения07.09.1882 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1882 ст.
№ 12. рождена 7 сентября 1882 г, крещена 7. Анна. Деревни Пятинской крестьянин Алексей Иванов Фокин и его законная жена Евдокия Дмитриева оба православные | ГААО Ф. 29 Оп. 39 т. 1 Д. 68 с. 352 | Гос... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно