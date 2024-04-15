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Курлянинов Илья Гаврилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1777

Дата смерти

1832

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1805

Сын: Курлянинов Михаил Ильич

Мать ребёнка: Курлянинова Ульяна Сергеевна

Рождение ребёнка
1812

Сын: Курлянинов Матвей Ильич

Мать ребёнка: Курлянинова Ульяна Сергеевна

Место жительства
С 1812
Редкая, Юдинская волость, Каинский уезд
из Усть-Заостровской волости
Рождение ребёнка
1815

Сын: Курлянинов Тит Ильич

Мать ребёнка: Курлянинова Ульяна Сергеевна

Рождение ребёнка
1819

Сын: Курлянинов Гаврило Ильич

Мать ребёнка: Курлянинова Ульяна Сергеевна

Рождение ребёнка
1824

Дочь: Анна Ильинична

Мать ребёнка: Курлянинова Ульяна Сергеевна

Рождение ребёнка
1828

Дочь: Агапея Ильинична

Мать ребёнка: Курлянинова Ульяна Сергеевна

Место жительства
Неизвестно
Редкая, Юдинская волость, Каинский уезд
Смерть
1832
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