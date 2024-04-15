Курлянинов Илья Гаврилович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1777
Дата смерти1832
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1805
Мать ребёнка: Курлянинова Ульяна Сергеевна
Рождение ребёнка
1812
Мать ребёнка: Курлянинова Ульяна Сергеевна
Место жительства
С 1812
из Усть-Заостровской волости
Рождение ребёнка
1815
Сын: Курлянинов Тит Ильич
Мать ребёнка: Курлянинова Ульяна Сергеевна
Рождение ребёнка
1819
Мать ребёнка: Курлянинова Ульяна Сергеевна
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Анна Ильинична
Мать ребёнка: Курлянинова Ульяна Сергеевна
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Агапея Ильинична
Мать ребёнка: Курлянинова Ульяна Сергеевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1832