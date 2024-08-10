Макаров Александр Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1933
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Макаров Николай
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1920
Рождение ребёнка
21.04.1922
Дочь: Феофанова (Макарова) Галина Александровна
Мать ребёнка: Макарова (Федосеева) Агреппина Алексеевна
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
1933