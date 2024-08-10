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Макаров Александр Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1933

Пол

Мужской

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Макаров Николай

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Макарова (Федосеева) Агреппина Алексеевна

Рождение ребёнка
1920

Дочь: Рябченкова (Макарова) Антонина Александровна

Мать ребёнка: Макарова (Федосеева) Агреппина Алексеевна

Рождение ребёнка
21.04.1922

Дочь: Феофанова (Макарова) Галина Александровна

Мать ребёнка: Макарова (Федосеева) Агреппина Алексеевна

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
1933

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