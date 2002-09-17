Багно Вячеслав Витальевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.09.1957
ПолМужской
Отец
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1957
Отец: Багно Виталий Дмитриевич
Мать: Багно Нина Павловна
Рождение ребёнка
17.09.2002
Сын: Багно Сергей Вячеславович
Мать ребёнка: Багно Ольга Викторовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Багно Ольга Викторовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Багно Юлия Вячеславовна
Мать ребёнка: Багно Елена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Багно Виталий Вячеславович
Мать ребёнка: Багно Елена
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Багно Елена