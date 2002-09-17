Багно Вячеслав Витальевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБагно Вячеслав Витальевич

Багно Вячеслав Витальевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.09.1957

Пол

Мужской

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1957

Отец: Багно Виталий Дмитриевич

Мать: Багно Нина Павловна

Рождение ребёнка
17.09.2002

Сын: Багно Сергей Вячеславович

Мать ребёнка: Багно Ольга Викторовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Багно Ольга Викторовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Багно Юлия Вячеславовна

Мать ребёнка: Багно Елена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Багно Виталий Вячеславович

Мать ребёнка: Багно Елена

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Багно Елена

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close